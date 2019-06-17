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Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе к его жене 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости. Валерий Левитин
Российский танцовщик и хореограф Егор Дружинин, получивший популярность после телепроектов «Фабрика звезд» и «Танцы», рассказал в интервью «Миру 24» о непростых взаимоотношениях в семье.
По словам Дружинина, его супруга, также танцовщица и хореограф, Вероника Ицкович приходится двоюродной сестрой знаменитому артисту балета Николаю Цискаридзе. Однако, несмотря на общую страсть к творчеству, совместная работа им легко не дается.
Дружинин рассказал, что Цискаридзе сейчас возглавляет Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и весь погружен в эту работу. В связи с этим о совместных проектах не может идти речи. Кроме того, Дружин признался, что народный артист России ревновал свою сестру к нему.
«Ника [Николай Цискаридзе] чрезвычайно сложный товарищ, равно как и я. Мне кажется, что Ника всегда ревновал ко мне Нику Он в этом плане по-хорошему эгоистичен, ему очень важно, что «вот это — мое». И он меня был вынужден принимать»,
— отмечает хореограф, добавив, что Николай не упускал случая время от времени в чем-то его «ущипнуть».
Однако, по словам Дружинина, «гениям прощается очень многое».
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Общество , Шоу-бизнес , Вероника Ицкович , Николай Цискаридзе , Егор Дружинин
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