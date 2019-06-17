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Актриса Яна Поплавская резко высказалась о детском труде 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЦИОМ опросил россиян о труде несовершеннолетних. Оказалось, что большинство опрошенных граждан России одобряют желание несовершеннолетних начать работать. По данным опроса, 74% респондентов сами начали работать в подростковом возрасте.
Актриса, телеведущая, блогер-педагог Яна Поплавская в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что прекрасно относится к тому, что подростки хотят работать, не дожидаясь 18-летнего возраста.
— Необходимо, чтобы ребенок в определенном возрасте начал зарабатывать деньги. Есть многие возможности для ребят среднего школьного возраста — работа курьером, на почте и прочее. Самое ужасное, когда приходят дети от мала до велика, которые хотят быть телеведущими и блогерами — это все, на что они способны. Я работаю с четырех лет, — подчеркнула Поплавская.
Актриса резко ответила на вопрос ведущих, ведет ли самостоятельность детей к тому. Что они перестанут в будущем считаться с родителями:
— Журналист Владимир Познер жил в США и разносил газеты, и никого не сдавал в дом престарелых. Дети, которые занимаются потребительством, сидят на шее у родителей, скорее будут неблагодарными. Ребенок знает, что такое труд и знает цену деньгам, а так он знает только слова «дай мне» и «я хочу». Мой сын работал администратором с 14 лет, он купил подарок мне, отцу и купил торт всей семье.
Адвокат Юлия Вербицкая подчеркнула, что по закону с 14 до 18 лет подростки имеют право работать и это будут их деньги:
— Они вправе быть авторами музыкальных или художественных произведений и у них никто не имеет права отобрать деньги. Во всем мире существует практика, что подростки приучаются к труду, все дети миллионеров занимались работой разносчиков, официантов. Многие занимаются интеллектуальным трудом. Другое дело, что они не всегда могут распорядиться средствами, труд не должен быть принудительным и бесплатным. На моей практике, чем раньше молодой человек пробует работать, тем более успешным он будет в жизни. Если подросток работает с 16 лет, он может признать себя эмансипированным, не зависеть от родителей, — отметила юрист.
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Общество , Владимир Познер , Яна Поплавская , Юлия Вербицкая , ВЦИОМ
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