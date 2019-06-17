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Соловьёв объяснил появление знака «Город бесов» в Екатеринбурге 

News.ru 4 часа назад
Фото: Ura.ru / ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал появление в Екатеринбурге таблички с надписью «Город бесов». По его мнению, сам факт установки такого знака подтверждает ранее сказанные им слова о том, что в городе проживают «наследники бесов».
Появление таблички с таким содержанием — это повод задуматься для горожан. Ведь не весь же город, правильно? Но бесы в нём есть. Екатеринбургу надо побороться за себя. В принципе это и каждому человеку необходимо — бороться со своими бесами, — заявил он в беседе с «Национальной службе новостей».
Необычный указатель появился на въезде в уральский город со стороны аэропорта Кольцово. В настоящее время знак демонтирован. За подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей.
Ранее, как писал News.ru, телеведущий Владимир Соловьёв назвал противников строительства храма в Екатеринбурге «наследниками бесов», расстрелявших Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в первой трети XX века. Уральские активисты пригрозили подать на него в суд.
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Комментарии1
Общество , Владимир Соловьев , Николай II , Аэропорт Кольцово , Екатеринбург
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