Союз журналистов России обратился к руководителю СК Бастрыкину

Союз журналистов России с декабря 2017 года пристально следит за судьбой ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, осужденных по пресловутой 228-й статье УК, и, насколько позволяют возможности, привлекает внимание общественности и правоохранительных структур к их делам. Они как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова , с той только разницей, что с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок.

Решающую роль в приговоре Андрею Евгеньеву сыграл протокол изъятия минимальной дозы наркотиков, составленный, по аргументированному заявлению адвокатов, с грубейшими нарушениями. Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД "Щукино" г. Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея. К тому же, биллинг мобильного телефона Евгеньева показал, что между реальным и оформленным временем задержания Андрея прошло не менее трех часов. В это время Евгеньев подвергся жесткому допросу с избиением в ОВД "Щукино", что подтвердила проверка, проведенная УСБ. Первый судья по этому делу вернула его на доследование и тут же была заменена, судья Хорошевского суда Москвы Дмитрий Зиняков вынес обвинительный приговор, несмотря ни на какие доводы, документы и свидетельские показания защиты. Московский городской суд приговор утвердил.

Точно также продвигалось и дело Никиты Михеенко, но у него, в отличие от Андрея Евгеньева, есть даже данные медицинского освидетельствования, которые показывают, что он был жестоко избит, об него тушили окурки сигарет. В том же ОВД "Щукино".