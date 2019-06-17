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Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму 

Ura.Ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Архитектор Владимир Мазурин обратился к судебным приставам, чтобы те помогли взыскать с телеведущего Дмитрия Киселева долг, который он не возместил по решению суда за строительство виллы в Коктебеле. Об этом строитель рассказал в беседе с корреспондентом «URA.RU».
«Мы решили, что ждать дальше от него добровольного выполнения решения российского суда бесполезно, поэтому мы связались с судебными приставами, уже возбуждено исполнительное производство. Работу приставов будет контролировать прокуратура города Москвы», — объяснил архитектор. Мазурин отметил, что апелляционный суд вынес решение о взыскании 2,5 млн рублей еще 1 апреля, но Киселев до сих пор его не исполнил. Также телеведущий избегает контактов с адвокатом строителя.
Мазурин уверен, что Киселев использовал свое служебное положение. «На общероссийском канале Россия-24 два раза выходил материал обо мне. В двух выпусках сотрудники телеканала с подачи Дмитрия Константиновича поливали меня грязью, врали обо мне», — заявил архитектор «URA.RU». Строитель подчеркнул, что «дальше будет больше». Сейчас Мазурин вместе с адвокатом готовит шесть исков в адрес Киселева и намерен «добиваться полной своей реабилитации как гражданина и строителя».
Королевский городской суд Московской области 22 января вынес решение о том, что телеведущий должен выплатить 2,5 млн рублей архитектору его виллы в Коктебеле Владимиру Мазурину. После завершения строительства Киселев отказался оплачивать работу из-за якобы небезопасного результата работы, и архитектор обратился в суд.
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Общество , Дмитрий Киселев , Владимир Мазурин
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