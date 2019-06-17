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Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон 

Рамблер + ещё 1 43 минуты назад
Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму. Статью приводит «ИноСМИ».
Кладбище, на котором похоронены 23 тысячи британских солдат, воевавших в Крымской войне 1853-1856 годов, находится в долине Кэткарт между Балаклавой и Севастополем. Эту землю выделил британцам император Александр II, пишет автор статьи Ханна Лусинда Смит.
В 1956 году, через два года после того, как Крым был дарован Украине, викторианские и готические надгробия были выкорчеваны, часть кладбища было отдано под дачные участки, а надгробия стали использоваться как садовые украшения.
В 1990-е годы мошенники предложили потомкам солдат установить обелиск в память о погибших солдатах, но сейчас этот обелиск разваливается на части.
В 2003 году после переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством в пяти милях от холма Кэткарта в Дергачах был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Кэткарта, в честь которого был назван холм, ставший местом захоронения. Но и этот обелиск постигла та же участь.
Как пишет Times, до 2014 года за захоронением ухаживали члены фонда, созданного потомками погибших, но из-за санкций деятельность фонда пришлось прекратить. Сейчас за памятником в Дергачах ухаживают волонтеры из близлежащего села.
Комментарии308
Общество , Видео , Правительство Украины , InoSMI.Ru , Республика Крым , Севастополь
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