Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму . Статью приводит «ИноСМИ».

Кладбище, на котором похоронены 23 тысячи британских солдат, воевавших в Крымской войне 1853-1856 годов, находится в долине Кэткарт между Балаклавой и Севастополем . Эту землю выделил британцам император Александр II, пишет автор статьи Ханна Лусинда Смит.

В 1956 году, через два года после того, как Крым был дарован Украине , викторианские и готические надгробия были выкорчеваны, часть кладбища было отдано под дачные участки, а надгробия стали использоваться как садовые украшения.

В 1990-е годы мошенники предложили потомкам солдат установить обелиск в память о погибших солдатах, но сейчас этот обелиск разваливается на части.

В 2003 году после переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством в пяти милях от холма Кэткарта в Дергачах был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Кэткарта, в честь которого был назван холм, ставший местом захоронения. Но и этот обелиск постигла та же участь.

Как пишет Times, до 2014 года за захоронением ухаживали члены фонда, созданного потомками погибших, но из-за санкций деятельность фонда пришлось прекратить. Сейчас за памятником в Дергачах ухаживают волонтеры из близлежащего села.