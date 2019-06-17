Умер главный борец с «антисоветчиной» из КГБ

Бывший начальник 5-го управления КГБ, генерал Филипп Бобков скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его родственников.

Бобков умер утром 17 июня в реанимации московского госпиталя на Щукинской.

Филипп Бобков родился в Кировоградской области Украины . В 1942-м 16-летний Бобков он ушел добровольцем на фронт. Был награжден орденом Славы 3-й степени и двумя медалями «За отвагу». Позже Бобков окончил Ленинградскую школу военной контрразведки Смерш, в 1946 году ему присвоили офицерское звание и отправили работать на Лубянку.

Бобков руководил 5-м управлением КГБ, главными задачами которого были борьба с «идеологическими диверсиями», диссидентами, антисоветскими элементами, а также профилактика и предотвращение массовых беспорядков. Позже эту должность он начал совмещать с постом заместителя председателя КГБ. Всего Бобкову довелось работать с 12 руководителями КГБ.