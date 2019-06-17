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Голунов рассказал подробности избиения 

Рамблер + ещё 11 16 минут назад
Полицейские, задержавшие журналиста Ивана Голунова, били его по лицу и наступали ему на грудь. Об этом он сам рассказал RT.
Голунов был задержан 6 июня якобы за попытку сбыть запрещенные вещества в особо крупном размере. Позже сам журналист заявил, что вещества были ему подброшены. Пять дней спустя на фоне широкого общественного резонанса Голунов был освобожден от уголовного преследования, а двое высокопоставленных полицейских были уволены.
В интервью RT журналист рассказал, что в здании УВД по Западному административному округу Москвы, когда он отказывался ехать в медицинское учреждение до того как приедет его адвокат или наряд полиции, к нему применили физическое насилие.
«Я сказал, что вы можете нести меня на руках, и как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу», — рассказал Голунов.
Журналист отказывался покидать и медучреждение. Тогда полицейские стали его тащить. На улице один из правоохранителей пошел к машине, а второй наступил на грудь лежавшего на земле Голунова и стоял так до тех пор, пока первый не подогнал автомобиль.
Комментарии167
Общество , Видео , Происшествия , Иван Голунов , МВД
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