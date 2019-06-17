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Голунов рассказал о деталях своего задержания 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: RT на русском
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу. По его словам, насильственные действия против него предпринимались, когда он отказывался от требований полицейских, связанных с медицинским освидетельствованием.
«Это был основной момент. В первый раз я сказал, что я никуда не пойду, я буду сидеть здесь, пока не приедет мой адвокат или не приедет наряд полиции. Что довольно смешно звучит — в здании УВД я требую вызвать наряд полиции. Но тем не менее я сказал, что я никуда не пойду, вы можете нести меня на руках. И как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу», — сказал журналист.
Голунов отметил, что оказавшись в медицинском учреждении, он объяснил врачу ситуацию, что о его задержании не сообщили ни адвокату, ни родственникам.
«Доктор никак на это не реагировал. Сотрудники, оперуполномоченные начали меня тащить. Я держался за лавочку, за что-то там ещё, хватался за какие-то предметы, за перила на лестнице. В какой-то момент мы упали. Они тащили меня по лестнице. У меня там сорвались часы — может быть, они до сих пор там лежат, я бы их себе вернул. Потом они вытащили меня на улицу. Один сотрудник пошёл подогнать ближе автомобиль, второй сотрудник наступил мне на грудь, и в такой позе мы ожидали, пока приедет машина», — добавил он.
Полная версия интервью — в материале RT.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.
Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , МВД
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