«Город бесов»: Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева

На въезде в Екатеринбурге со стороны аэропорта под наименованием города появилась табличка «Город бесов». Об этом сообщают пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автолюбители А66. Екб и Свердловская область ».

Ранее «Городом бесов» Екатеринбург назвал телеведущий Владимир Соловьев , раскритиковав активистов, протестовавших против строительства храма в сквере у драмтеатра. В эфире «Вести FM» он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.

«Вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой кафедральный храм и не восстановивший его, этот город проявил себя бесами снова», — заявил Соловьев.

Кто автор надписи, пока неизвестно, однако она исполнена в официальном стиле, сообщило «URA.RU».

Горожане вышли на акции протеста по поводу строительства храма в центральном сквере Екатеринбурга 13 мая. Протесты продлились несколько дней — за это время в них приняли участие около 2 тысяч граждан, сообщает «Газета.ru».

По данным издания, епархия Екатеринбурга отказалась от строительства собора святой Екатерины в сквере около городского театра драмы.