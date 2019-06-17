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«Город бесов»: Екатеринбург «переименовали» из-за Соловьева 

Рамблер 47 минут назад
На въезде в Екатеринбурге со стороны аэропорта под наименованием города появилась табличка «Город бесов». Об этом сообщают пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автолюбители А66. Екб и Свердловская область».
Ранее «Городом бесов» Екатеринбург назвал телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковав активистов, протестовавших против строительства храма в сквере у драмтеатра. В эфире «Вести FM» он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.
«Вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой кафедральный храм и не восстановивший его, этот город проявил себя бесами снова», — заявил Соловьев.
Кто автор надписи, пока неизвестно, однако она исполнена в официальном стиле, сообщило «URA.RU».
Горожане вышли на акции протеста по поводу строительства храма в центральном сквере Екатеринбурга 13 мая. Протесты продлились несколько дней — за это время в них приняли участие около 2 тысяч граждан, сообщает «Газета.ru».
По данным издания, епархия Екатеринбурга отказалась от строительства собора святой Екатерины в сквере около городского театра драмы.
«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», — заявил митрополит.
Комментарии262
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , Николай II , Газета.Ru , Вести ФМ , Екатеринбург , Свердловская Область
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