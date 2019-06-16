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Умер участник группы «Машина Времени» 

Lenta.ru + ещё 6 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Умер барабанщик группы «Машина Времени» Сергей Остроумов. Об этом лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook.
Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго». О причинах его смерти не сообщается. Музыканту было 54 года.
Барабанщик учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова — Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях.
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Общество , Сергей Остроумов , Андрей Рябов , Андрей Макаревич , Андрей Кондаков , Олег Киреев
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