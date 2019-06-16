В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

По всей протяжённости проспекта установлены металлические заграждения, движение перекрыто, вход участников акции осуществляется через рамки металлоискателей. Обеспечением правопорядка занимаются сотрудники полиции и Росгвардии

Митинг проходит под лозунгом: "Закон и справедливость для всех".

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек. Отмечается, что властями приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения митинга.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.