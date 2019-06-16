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В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласованный столичными властями митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова начался в Москве на проспекте Академика Сахарова, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
По всей протяжённости проспекта установлены металлические заграждения, движение перекрыто, вход участников акции осуществляется через рамки металлоискателей. Обеспечением правопорядка занимаются сотрудники полиции и Росгвардии.
Митинг проходит под лозунгом: "Закон и справедливость для всех".
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек. Отмечается, что властями приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения митинга.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
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Комментарии
Общество , Иван Голунов , Татьяна Потяева , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости , Москва
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