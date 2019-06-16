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1600 человек участвуют в митинге в Москве 

Рамблер + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье, 16 июня, в Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности, собравший около 1600 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие», — сказал представитель ГУ МВД.
Общественный порядок и безопасность на митинге обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
Акция была задумана для того, чтобы привлечь внимание к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, против которого было сфабриковано дело о сбыте наркотиков, получившее широкий общественный резонанс. 11 июля стало известно, что оно прекращено. В итоге митинг провели под лозунгом «Закон и справедливость для всех».
Общество , Иван Голунов , Росгвардия , Правительство Москвы , МВД , Москва
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