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Водянова, имеющая сестру-аутиста, напомнила Малышевой о правах «детей-кретинов» 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: @natasupernova
С критикой программы Елены Малышевой «Откуда берутся кретины» выступила супермодель Наталья Водянова. Как пишет модель на своей странице в Instagram, телеведущей необходимо отказаться от устаревшей терминологии и принять, что такие люди имеют такие же права.
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Фонд «Обнаженные сердца» и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами — дословно «Откуда берутся кретины?» и «Мой ребёнок — идиот». Несмотря на откровенно популистский характер программы, мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки. Современный мир меняется, профессиональная терминология также меняется и этот оскорбительный термин уже давно не используется профессиональным сообществом. Наш фонд уже много лет занимается поддержкой семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Мы помогаем детям подготовиться к посещению детского сада и школы, даем им возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники. Но вся эта работа будет бессмысленна, если общество не будет уважать всех людей, ценить разнообразие и бороться с дискриминацией и предубеждениями. Появление подобной программы на популярном телеканале отбрасывает нас на несколько десятков лет назад, когда любые особенности развития в стране были стигматизированы, а люди с ними не имели шанса на полноценную жизнь, учебу, дружбу. Любой человек в личном общении не имеет право оскорблять другого по состоянию здоровья или нарушения в развитии. У представителей СМИ особенная ответственность перед обществом, тем более если это популярная медицинская программа. На сегодняшний день ни одна медицинская классификация (включая классификации, которые обязательны к использованию в России) не содержит оскорбительных терминов. В современных медицинских классификациях (такие как Международная классификация болезней 11-го пересмотра) принято говорить о людях с трудностями интеллектуального функционирования. Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права — жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди. #1канал #откудаберутся #еленамалышева

Публикация от  Natalia Vodianova (@natasupernova)

Водянову и ее соратников из фонда «Обнаженные сердца» возмутили слова Елены Малышевой о том, что детям с умственной отсталостью она ставит диагноз с устаревшей терминологией «кретинизм».
«Этот оскорбительный термин уже давно не используется профессиональным сообществом», — отмечает Водянова.
Модель указала, что у детей с особенностями развития тоже есть свои права.
«Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права — жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди», — обращается Водянова к Малышевой.
В 2004 году Наталья Водянова создала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития. Подтолкнула модель к этому ее сестра Оксана, с детства страдающая ДЦП и аутизмом. В 2015 году девушка оказалась в центре скандала. Как только Оксана вместе с мамой и няней зашли на веранду нижегородского кафе, чтобы выпить воды, официант и повар потребовали покинуть заведение, так как, по их мнению, инвалид своим видом может отпугнуть клиентов. После долгого разбирательства дело закончилось примирением сторон.
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Комментарии
Общество , Елена Малышева , Наталья Водянова
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