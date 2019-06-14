Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фонд «Обнаженные сердца» и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами — дословно «Откуда берутся кретины?» и «Мой ребёнок — идиот». Несмотря на откровенно популистский характер программы, мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки. Современный мир меняется, профессиональная терминология также меняется и этот оскорбительный термин уже давно не используется профессиональным сообществом. Наш фонд уже много лет занимается поддержкой семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Мы помогаем детям подготовиться к посещению детского сада и школы, даем им возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники. Но вся эта работа будет бессмысленна, если общество не будет уважать всех людей, ценить разнообразие и бороться с дискриминацией и предубеждениями. Появление подобной программы на популярном телеканале отбрасывает нас на несколько десятков лет назад, когда любые особенности развития в стране были стигматизированы, а люди с ними не имели шанса на полноценную жизнь, учебу, дружбу. Любой человек в личном общении не имеет право оскорблять другого по состоянию здоровья или нарушения в развитии. У представителей СМИ особенная ответственность перед обществом, тем более если это популярная медицинская программа. На сегодняшний день ни одна медицинская классификация (включая классификации, которые обязательны к использованию в России) не содержит оскорбительных терминов. В современных медицинских классификациях (такие как Международная классификация болезней 11-го пересмотра) принято говорить о людях с трудностями интеллектуального функционирования. Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права — жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди. #1канал #откудаберутся #еленамалышева
«Этот оскорбительный термин уже давно не используется профессиональным сообществом», — отмечает Водянова.
«Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права — жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди», — обращается Водянова к Малышевой.