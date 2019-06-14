Водянова, имеющая сестру-аутиста, напомнила Малышевой о правах «детей-кретинов»

С критикой программы Елены Малышевой «Откуда берутся кретины» выступила супермодель Наталья Водянова . Как пишет модель на своей странице в Instagram, телеведущей необходимо отказаться от устаревшей терминологии и принять, что такие люди имеют такие же права.

Водянову и ее соратников из фонда «Обнаженные сердца» возмутили слова Елены Малышевой о том, что детям с умственной отсталостью она ставит диагноз с устаревшей терминологией «кретинизм».

«Этот оскорбительный термин уже давно не используется профессиональным сообществом», — отмечает Водянова.

Модель указала, что у детей с особенностями развития тоже есть свои права.

«Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права — жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди», — обращается Водянова к Малышевой.

В 2004 году Наталья Водянова создала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития. Подтолкнула модель к этому ее сестра Оксана, с детства страдающая ДЦП и аутизмом. В 2015 году девушка оказалась в центре скандала. Как только Оксана вместе с мамой и няней зашли на веранду нижегородского кафе, чтобы выпить воды, официант и повар потребовали покинуть заведение, так как, по их мнению, инвалид своим видом может отпугнуть клиентов. После долгого разбирательства дело закончилось примирением сторон.