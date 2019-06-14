«Девочка-маугли» научилась самостоятельно одеваться и ездить на самокате

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Обнаруженная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе девочка Люба научилась кататься на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Девочка самостоятельно одевается и помогает накрывать на стол. Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой развития физического и психологического состояния ребенка.

— Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас,

— цитирует пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения Агентство городских новостей «Москва».

Также девочка много времени проводит на свежем воздухе. С Любой занимается психолог.

Ранее стало известно, что 10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в столице пятилетнюю девочку. По словам соседей, вызвавших полицейских из-за плача ребенка, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, где находилась девочка, была полностью завалена мусором.

Мать девочки Ирина Гаращенко в результате проведения психиатрической экспертизы была признана невменяемой.