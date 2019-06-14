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«Девочка-маугли» научилась самостоятельно одеваться и ездить на самокате 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Обнаруженная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе девочка Люба научилась кататься на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Девочка самостоятельно одевается и помогает накрывать на стол. Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой развития физического и психологического состояния ребенка.
— Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас,
— цитирует пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения Агентство городских новостей «Москва».
Также девочка много времени проводит на свежем воздухе. С Любой занимается психолог.
Ранее стало известно, что 10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в столице пятилетнюю девочку. По словам соседей, вызвавших полицейских из-за плача ребенка, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, где находилась девочка, была полностью завалена мусором.
Мать девочки Ирина Гаращенко в результате проведения психиатрической экспертизы была признана невменяемой.
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Общество , МЧС , АГН "Москва"
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