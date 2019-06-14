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Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Соцсети
В уральском поселке Верхнее Никитино выставлен на продажу земельный участок с подземным жилищем, обустроенным местным жителем Владимиром Решиным, который получил известность как «человек-крот». Об этом пишет региональная «Комсомольская Правда».
Решин начал строить подземное жилище в 2005 году, после того как его дом на участке был уничтожен пожаром.
«Решин очень обижался, когда кто-то предлагал ему помощь. Мы ему квартиру хотели выделить, он отказывался. Предлагали бесплатно дров привезти. Он: "Не надо мне никаких дров!"»,
— рассказал изданию Владимир Кулижский, занимавший в двухтысячные должность начальника территориального отдела Красноуфимской администрации, в ведении которой находится поселок.
Строительство дома заняло у Решина семь лет, он работал одной рукой, поскольку вторую в юности повредил, перенеся клещевой энцефалит. Обустроив подземное жилище, мужчина провел туда электричество, организовал душ и поставил печь-буржуйку. Через некоторое время об оригинальном доме Решина узнали в СМИ, мужчина получил в своем регионе известность как «человек-крот».
В 2017 году Владимир Решин заболел и через несколько месяцев скончался. Участок достался по наследству брату Решина Аркадию. Новый владелец принял решение выставить землю с пришедшим в негодность подземным жилищем на продажу, за участок площадью 12 соток он рассчитывает выручить 168 тысяч рублей.
В 2008 году получил огласку случай британского «человека-крота» Уильяма Литтла. Мужчина 40 лет рыл подземные тоннели под своим домом и попал в фокус внимания городских властей, когда на него начали жаловаться соседи, опасавшиеся за свои участки. Мужчину обязали засыпать тоннели, но он отказался это сделать и был принудительно выселен из дома.
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