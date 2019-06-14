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Селяне устроили сход из-за «войны» с цыганами 

Рамблер 25 минут назад
Фото: penzainform.ru
Сотни жителей села Чемодановка в Пензенской области устроили сход граждан из-за конфликта с цыганами.
Власти РФ отреагировали на «войну» с цыганами
Как сообщает «ПензаВзгляд», жители села собрались перед Домом культуры, туда же прибыли сотрудники Росгвардии.
Перед собравшимися выступил представитель полиции. Он рассказал о расследовании массовой драки, в которой пострадали пять местных жителей. Присутствующие на сходе кричат и требуют наказать виновных.
Причиной конфликта между жителями Чемодановки и цыганами стали, по информации из СМИ и соцсетей, массовые приставания, угрозы и попытки изнасилования со стороны цыган. Накануне вечером между селянами и цыганами произошли вооруженные столкновения.
14 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ситуация в Чемодановке взята «под жесткий контроль», правоохранительные органы разбираются в причинах конфликта.
Общество
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