Селяне устроили сход из-за «войны» с цыганами

Сотни жителей села Чемодановка в Пензенской области устроили сход граждан из-за конфликта с цыганами.

Как сообщает «ПензаВзгляд», жители села собрались перед Домом культуры, туда же прибыли сотрудники Росгвардии.

Перед собравшимися выступил представитель полиции. Он рассказал о расследовании массовой драки, в которой пострадали пять местных жителей. Присутствующие на сходе кричат и требуют наказать виновных.

Причиной конфликта между жителями Чемодановки и цыганами стали, по информации из СМИ и соцсетей, массовые приставания, угрозы и попытки изнасилования со стороны цыган. Накануне вечером между селянами и цыганами произошли вооруженные столкновения.

14 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ситуация в Чемодановке взята «под жесткий контроль», правоохранительные органы разбираются в причинах конфликта.