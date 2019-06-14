Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: penzainform.ru
Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».
Власти РФ отреагировали на «войну» с цыганами
В собрании принимают участие десятки человек. Они ждут людей из местной администрации и главу района. Также со ссылкой на жительницу села сообщается, что Чемодановку патрулируют экипажи полиции и подразделения ОМОН.
О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». По их информации, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями. Происходящее там уже окрестили «войной».
Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за нее заступиться.
История приобрела общественный резонанс, и обеспокоенные граждане обратились к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву через Instagram. Тот в ответ заявил, что взял ситуацию под контроль и уже встретился с главой Бессоновского района и начальником местной полиции.
Последние новости
США покончили с политическим кризисом в Молдавии Малышева ответила на критику выпуска «Откуда берутся кретины?» о детях Опубликован отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Комментарии11
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер103
Чемпион России убит в США37
Кот Алибасова нашёлся15
Слова младшего сына Соколова вызвали подозрения
Ален Делон госпитализирован2
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение