Познер отреагировал на критику Малышевой за «детей-кретинов»

В Сети продолжают бурно обсуждать недавний выпуск программы «Жить здорово!», которую ведет Елена Малышева. Одна из передач началась с заставки, где были написаны следующие фразы: «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся дети-кретины». На это общественность резко отреагировала, посчитав, что Малышева перешла границы.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал ее коллега Владимир Познер, сообщает Daily Storm. Журналист пояснил, что такие термины давно вышли за пределы профессии и «поселились» в обыденной речи, потеряв исключительно медицинскую окраску. Поэтому употреблять данные слова Познер бы не стал.

«"Дебил", "идиот" — медицинские термины. Другое дело, что эти термины перешли в обыденную речь. Они вышли за пределы профессии и стали употребляться как обидные слова»,

— цитирует интернет-издание Познера.

Он полагает, что в такой ситуации нужно выбирать другие выражения. Например, «умственно отсталый». Владимир Владимирович уточнил, что использовал бы слова идиот» и «кретин»только для того, чтобы обидеть человека. При этом журналист Первого канала обратил внимание, что после подобных выражений на человека всегда обрушивается шквал критики.

«У нас очень любят нападать, сейчас все будут клеймить Малышеву и прочее, это наша манера», — отметил он.

Ситуацию с Малышевой уже прокомментировала и главный детский психолог Москвы Анна Портнова. Она, как и Познер, утверждает, что слова «идиот» и «кретин» давно не используют медики. Такие термины были актуальны 40 лет назад.