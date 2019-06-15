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В Москве пройдет митинг «Закон и справедливость для всех» 

Рамблер + ещё 6 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье, 16 июня, в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдет митинг, организаторами которого выступили Союз журналистов России и Союз журналистов Москвы. О мероприятии под названием «Закон и справедливость для всех» сообщается на сайте Союза журналистов.
«Председатель СЖР Владимир Соловьёв приглашает всех коллег, кому небезразличны принципы свободы слова, информации и соблюдения законности в отношении граждан нашей страны, проявить свою гражданскую позицию и прийти на митинг», — говорится в сообщении.
По информации организаторов митинга, сбор его участников предполагается с 12.00 до 13. 00. Время проведения: с 13.00 до 15.00. Ожидается, что в нем примут участие до 20 тыс. человек.
Общество , Владимир Соловьев , Москва
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