В Москве пройдет митинг «Закон и справедливость для всех»

В воскресенье, 16 июня, в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдет митинг, организаторами которого выступили Союз журналистов России и Союз журналистов Москвы. О мероприятии под названием «Закон и справедливость для всех» сообщается на сайте Союза журналистов.

«Председатель СЖР Владимир Соловьёв приглашает всех коллег, кому небезразличны принципы свободы слова, информации и соблюдения законности в отношении граждан нашей страны, проявить свою гражданскую позицию и прийти на митинг», — говорится в сообщении.

По информации организаторов митинга, сбор его участников предполагается с 12.00 до 13. 00. Время проведения: с 13.00 до 15.00. Ожидается, что в нем примут участие до 20 тыс. человек.