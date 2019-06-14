Малышева прервала молчание после скандала

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Малышева дала совет критикам эфира о «кретинах» 

Rambler News Service 1 час назад
Телеведущая Елена Малышева призвала посмотреть выпуск ее программы «Жить здорово», где шла речь о детях с ментальными нарушениями, прежде чем говорить о ее программе.
«Вы, пожалуйста, начните с того, чтобы посмотреть эту программу, а потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вы ее не видели, уважайте вашу профессию, журналистику, которая требует работы с первоисточником. Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?» — сказала она RNS в ответ на просьбу прокомментировать критические замечания в адрес выпуска программы «Жить здорово».
Ранее пользователи сети обратили внимание на заставку выпуска программы Малышевой «Жить здорово» с заголовками «Откуда берутся кретины?» и «Мой ребенок идиот».
В частности, выпуск раскритиковала ассоциация «Аутизм. Регионы».
«Сегодня, 13 июня в эфире "Первого канала" Елена Малышева предложила обсудить тему "Откуда берутся кретины". Ассоциация "Аутизм — Регионы" считает недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», — отмечается в заявлении ассоциации на Facebook.
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Общество , Видео , Елена Малышева , Первый канал
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