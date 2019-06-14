Голунов рассказал, что испытывает панические атаки «на тему безопасности»

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в пятницу рассказал, что испытывает панические атаки "на тему безопасности" после задержания и возбуждения в его отношении дела о хранении наркотиков.

"У меня случаются панические атаки на тему безопасности, мне нужно понять, как дальше жить, как вернуться к обычной жизни, но пока я не знаю, как это сделать", — сказал Голунов.

Мосгорсуд в пятницу снял с рассмотрения и прекратил производства по жалобе защиты Голунова на заключение его под домашний арест. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры , представитель которой заявил об отсутствии оснований для продолжения производства по делу.

"По данному делу не имеется предмета судебного контроля", — сказал прокурор.

Защита Голунова просила вернуть дело в суд первой инстанции для устранения имеющихся в нем нарушений. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Голунов также заявил, что пока не решил, пойдет ли на митинг 16 июня в свою поддержку.

"Мне нужно осознать и подумать, я приму решение позднее, у меня еще есть два дня", — сказал журналист.