Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса

МВД России начало выдавать паспорта жителям Донбасса на российско-украинской границе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близкие к МВД.

По словам источников портала, выдача проходит в двух временных пунктах пропуска. Один из собеседников уточнил, что пока одобрены 1,2 тысячи заявлений на выдачу паспортов из 12 тысяч.

Ранее РИА Новости сообщило, что первые 34 жителя ДНР 14 июня пересекли границу с Россией для получения гражданства РФ.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса. Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства. Документы пообещали рассматривать не более трех месяцев.

Путин заявлял, что новый указ носит «чисто гуманитарный характер». Он отметил, что новые власти Украины не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР и проводить амнистию. Российский президент подчеркнул, что это ключевые требования минских соглашений: если Киев не хочет их выполнять, люди в Донбассе так и останутся «брошенными».

Киев пообещал не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР.