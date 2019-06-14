Новый скандал с Малышевой: кого она оскорбила на этот раз

Телеведущая Елена Малышева возмутила общественность неэтичным поведением по отношению к людям с ментальными нарушениями. В ходе очередного выпуска своего шоу она задалась вопросом — «Откуда берутся кретины?»

Телеведущая Елена Малышева оказалась в центре очередного скандала. На сей раз зрителей возмутило ее неэтичное поведение по отношению к людям с ментальными нарушениями.

Так, в ходе одного из выпусков своего шоу Малышева задалась вопросом — «Откуда берутся кретины?» Данная фраза, что примечательно, была отражена на полу студии — на фоне фотографии новорожденного малыша.

В рамках эпизода программы знаменитая телеведущая среди прочего делилась информацией о болезнях, вызывающих слабоумие. Слово «кретин» при этом, она, вероятно, использовала, полагая, что это просто медицинский термин, который не должен никого оскорбить.

«Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», — заявила Малышева.

Слово «кретин» в настоящее время считается устаревшим представителем медицинского вокабуляра из-за его очевидной негативной коннотации: вместо него ныне используется именно термин «умственная отсталость» с указанием степени.

Среди возмущенных высказыванием Малышевой оказались и члены общественной организации, созданной родителями и близкими детей с расстройствами аутического спектра.

Они сочли «недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».

«Дело даже не в устаревшем термине, а в самом отношении Малышевой к людям с нарушениями интеллекта, — высказался относительно резонансного инцидента один из родителей. — В программе, расхваливая российскую программу раннего скрининга указанных заболеваний, она сказала буквально следующее: «…иначе мы были бы тут отбитые хором». Это явно демонстрирует пренебрежительное отношение к таким людям. Тяжелые аутисты — «отбитые хором»? Люди с гипотиреозом? С синдромом Дауна? А ведь не все болезни, при которых бывает умственная отсталость, можно вылечить, хотя у телезрителей после программы могло сложиться именно такое впечатление».

Ранее, в марте этого года, Малышева шокировала телезрителей своего шоу, появившись в студии с искусственной копией собственной головы в руках. Компанию Малышевой в данном мероприятии тогда составили ее соведущие, также державшие макеты голов.

«Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить, или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?» — заявила тогда телеведущая.

Поясняя данный выпуск шоу, который многим показался, мягко говоря, необычным, она призналась, что хотела затронуть тему болезни Альцгеймера, а искусственные головы были сделаны художниками программы в качестве «символа».

«Снесет ли вашу голову, забудете ли вы все — или вы останетесь трезвым и разумным человеком? Это серьезнейший вопрос. Как символ этого вопроса и символ сохранения разума мы попросили художников сделать вот такие наши головы, потому что так хочется иметь запасную, чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь, не забыть ничего», — сказала Елена.

Тогда же она поведала зрителям, что болезнь Альцгеймера может быть диагностирована в том числе и у людей, которые были известны на протяжении всей жизни своей памятью и талантом. В качестве примера она напомнила о заболевании народной артистки Маргариты Тереховой

«Если в молодости актриса могла запоминать многостраничные тексты, то теперь, говорят, она не узнает даже детей», — посетовала Малышева.

По словам телеведущей, ее отца однажды обнаружили в Подмосковье полицейские, когда мужчина начал забывать свой адрес. Согласно Елене, существует 40-процентный риск того, что она сама тоже станет жертвой болезни.