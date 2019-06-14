Патриарх Кирилл: протест против храма в Екатеринбурге отчасти вызван нехваткой информации

Недовольства строительством храма святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге можно было избежать, если бы горожанам была доступно представлена информация о конечном облике собора. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета 13 июня. Запись выступления опубликована в официальном канале патриарха в Telegram "Слово Патриарха".

" [В Екатеринбурге] идея была сделать храм, а справа и слева от храма разбить большой парк и сделать красивую набережную, по которой люди могли бы гулять, то есть превратить это место в самое замечательное место города. Конечно, глубоко убежден в том, что все эти идеи должны были визуально представлены людям: не просто заборчик поставлен, а на этом заборчике — виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство", — сказал патриарх Кирилл.

По его мнению, строительство храма ни в коем случае не должно становиться поводом для политической борьбы.

"Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны в том числе и иметь возможность и способность достаточно убедительно представить этот проект людям, ради которых мы этот храм и строим. Наша общая задача заключается в том, чтобы идти вперед, укрепляя веру, духовные начала жизни, и одновременно — развивая добрые отношения, или, как говорится, конструктивный диалог с теми, кто не всегда и не вполне с нами согласен", — добавил он.

Протесты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по площадкам для возможного места строительства собора.

На прошлой неделе чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.