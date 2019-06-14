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Девочка-маугли начала говорить 

Рамблер + ещё 12 10 минут назад
Фото: Москва 24
Найденная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе в Москве девочка начала говорить. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
«Девочка Люба, найденная в московской квартире на Ленинградском шоссе, в настоящее время находится в одном из учреждений социальной защиты. Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки», — сообщили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что Люба начала говорить и выстраивать простые предложения, ее словарный запас все время увеличивается.
Девочка играет с другими детьми, обращается к ним по имени, любит гулять и недавно научилась кататься на самокате. Она самостоятельно одевается и помогает убирать со стола.
Недавно в учреждении, где находится Люба, устроили праздник в честь ее шестилетия. Она принимала поздравления и подарки, участвовала во всех играх и развлечениях, отметили в департаменте.
В пресс-службе добавили, что с девочкой по-прежнему занимаются специалисты: психологи, педагоги и медицинские работники.
В марте спасатели обнаружили в заваленной мусором квартире пятилетнюю девочку. Она не разговаривала, боялась воды, в ее шею вросла резинка для волос. Мать девочки задержали по подозрению в покушении на убийство ребенка, позже ее признали невменяемой.
Комментарии1
Общество , АГН "Москва" , Москва
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