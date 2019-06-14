Девочка-маугли начала говорить

Найденная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе в Москве девочка начала говорить. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Девочка Люба, найденная в московской квартире на Ленинградском шоссе, в настоящее время находится в одном из учреждений социальной защиты. Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки», — сообщили в пресс-службе.

В департаменте рассказали, что Люба начала говорить и выстраивать простые предложения, ее словарный запас все время увеличивается.

Девочка играет с другими детьми, обращается к ним по имени, любит гулять и недавно научилась кататься на самокате. Она самостоятельно одевается и помогает убирать со стола.

Недавно в учреждении, где находится Люба, устроили праздник в честь ее шестилетия. Она принимала поздравления и подарки, участвовала во всех играх и развлечениях, отметили в департаменте.

В пресс-службе добавили, что с девочкой по-прежнему занимаются специалисты: психологи, педагоги и медицинские работники.

В марте спасатели обнаружили в заваленной мусором квартире пятилетнюю девочку. Она не разговаривала, боялась воды, в ее шею вросла резинка для волос. Мать девочки задержали по подозрению в покушении на убийство ребенка, позже ее признали невменяемой.