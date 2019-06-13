Малышева взбесила россиян

Тему программы Елены Малышевой «Откуда берутся кретины» сочли оскорблением людей с ментальными нарушениями.

Ассоциация «Аутизм — Регионы» заявила о намерении отправить в адрес руководства Первого канала, на котором выходит программа «Жить здорово», письмо с требованием разъяснить свою позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями.

«Ассоциация "Аутизм — Регионы" считает недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», — говорится в сообщении организации в Facebook.

В ассоциации назвали дискриминирующими термины «кретин» и «идиот», которые были употреблены в программе «Жить здорово».