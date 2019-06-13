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Малышева взбесила россиян 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Рамблер
Тему программы Елены Малышевой «Откуда берутся кретины» сочли оскорблением людей с ментальными нарушениями.
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Ассоциация «Аутизм — Регионы» заявила о намерении отправить в адрес руководства Первого канала, на котором выходит программа «Жить здорово», письмо с требованием разъяснить свою позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями.
«Ассоциация "Аутизм — Регионы" считает недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», — говорится в сообщении организации в Facebook.
В ассоциации назвали дискриминирующими термины «кретин» и «идиот», которые были употреблены в программе «Жить здорово».
Общество , Елена Малышева
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