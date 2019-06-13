Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оштрафовал охранника общежития вуза в Петербурге за жестокое обращение с кошкой 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд назначил штраф в 40 тыс. рублей охраннику общежития Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А. С. Пушкина, который в апреле этого года на глазах у студентов ударил об кафельный пол беременную кошку, забежавшую в общежитие, сообщили ТАСС в четверг в прокуратуре города.
"Судом ему назначен штраф в 40 тыс. рублей. Гособвинитель просил приговорить его к исправительным работам, однако суд принял решение о штрафе", — сказала представитель ведомства.
Она добавила, что мужчину осудили по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его увечье"). Осужденный, по данным прокуратуры города, являлся сотрудником частного охранного предприятия "Топаз". В прокуратуре отметили, что в настоящее время ожидают копию приговора суда, после чего примут решение о том, будет ли ведомство обжаловать решение.
В апреле текущего года в здание общежития вуза забежала беременная кошка, охранник вуза схватил животное и ударил об кафельный пол. Студенты засняли это на видео и выложили в социальные сети.
В администрации вуза ТАСС сообщали, что из-за инцидента обратились в прокуратуру Петербурга. Также в вузе отмечали, что охранника отстранили от работы в учебном учреждении после этого случая.
ТАСС: последние новости
Специалисты проводят проверку в Бурятии из-за массовой гибели рыбы в Байкале Впервые в истории России состоится международный фестивальный шоукейс Беглов поручил построить корпус больницы святой Марии Магдалины в Петербурге до 2021 года
Комментарии3
Общество , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин восстановит отношения с Украиной309
Россия предложила Украине помириться344
«Ходишь к москалям — празднуй дома»17
США пригрозили Индии из-за покупки С-4002
Россиянка умерла на Бали
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение