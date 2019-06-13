Суд оштрафовал охранника общежития вуза в Петербурге за жестокое обращение с кошкой

Суд назначил штраф в 40 тыс. рублей охраннику общежития Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А. С. Пушкина, который в апреле этого года на глазах у студентов ударил об кафельный пол беременную кошку, забежавшую в общежитие, сообщили ТАСС в четверг в прокуратуре города.

"Судом ему назначен штраф в 40 тыс. рублей. Гособвинитель просил приговорить его к исправительным работам, однако суд принял решение о штрафе", — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что мужчину осудили по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его увечье"). Осужденный, по данным прокуратуры города, являлся сотрудником частного охранного предприятия "Топаз". В прокуратуре отметили, что в настоящее время ожидают копию приговора суда, после чего примут решение о том, будет ли ведомство обжаловать решение.

В апреле текущего года в здание общежития вуза забежала беременная кошка, охранник вуза схватил животное и ударил об кафельный пол. Студенты засняли это на видео и выложили в социальные сети.

В администрации вуза ТАСС сообщали, что из-за инцидента обратились в прокуратуру Петербурга. Также в вузе отмечали, что охранника отстранили от работы в учебном учреждении после этого случая.