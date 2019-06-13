Лариса Гузеева назвала «мерзятами» некоторых из своих подписчиков

Телеведущая Лариса Гузеева в Instagram заявила, что прекрасно осведомлена, что ей пишут много разных комплиментов в Сети. Делают это люди в личные сообщения. Многие из них, как она призналась, телеведущая удаляет, даже не прочитав.

«Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат. В своих бы проблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Не тратьте своё время. А вот на странице я с вами с удовольствием поддерживаю диалог, так что без обид. Ну и мерзят конечно в бан (я у себя одна). Всем счастья», — заявила телеведущая.

Отметим, что Лариса Гузеева ранее рассказывала, что первый муж ее бил. При этом она многое ему прощала. В какой-то момент это ей надоело, и она ушла. При этом звезда призналась, что выпивала.