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Лариса Гузеева назвала «мерзятами» некоторых из своих подписчиков 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Лариса Гузеева в Instagram заявила, что прекрасно осведомлена, что ей пишут много разных комплиментов в Сети. Делают это люди в личные сообщения. Многие из них, как она призналась, телеведущая удаляет, даже не прочитав.
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Друзья, я знаю что вы пишете много разных приятностей в личные сообщения, но! я их удаляю не прочитав: я не психолог, не скорая помощь, не банкомат— в своих бы проблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Не тратьте своё время. А вот на странице я с вами с удовольствием поддерживаю диалог, так что без обид☘️Ну и мерзят конечно в бан (я у себя одна). Всем счастья!🌹

Публикация от  Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

«Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат. В своих бы проблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Не тратьте своё время. А вот на странице я с вами с удовольствием поддерживаю диалог, так что без обид. Ну и мерзят конечно в бан (я у себя одна). Всем счастья», — заявила телеведущая.
Отметим, что Лариса Гузеева ранее рассказывала, что первый муж ее бил. При этом она многое ему прощала. В какой-то момент это ей надоело, и она ушла. При этом звезда призналась, что выпивала.
Гузеева в последние месяцы подвергается троллингу со стороны юмориста Гарика Харламова. Он постоянно публикует видеозаписи, где она «в главной роли». Не все подписчики шоумена одобряют его поведение. Некоторые считают, что он перегибает палку и неуважительно относится к даме в возрасте.
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Комментарии
Общество , Гарик Харламов , Лариса Гузеева
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