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Абрамович пожертвовал $5 млн на борьбу с антисемитизмом 

Forbes.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Миллиардер Роман Абрамович пожертвовал Еврейскому агентству («Сохнут») $5 млн на борьбу с антисемитизмом, сообщает газета Israel Hayom. Как отмечает издание, это самая крупная сумма, которую агентство когда-либо получало от одного мецената.
Глава Еврейского агентства Ицхак Герцог поблагодарил миллиардера за пожертвование и добавил, что сейчас «еврейское сообщество по всему миру подвергается рекордному количеству атак со стороны антисемитов».
В январе прошлого года принадлежащий Абрамовичу футбольный клуб Chelsea запустил кампанию «Скажи нет антисемитизму». Футболисты лондонской команды встречались с пережившими Холокост евреями, посещали концентрационные лагеря и принимали участие в памятных акциях на территории бывшего лагеря Освенцим. Футболисты также встречались с учениками школ по всему миру, чтобы рассказать об опасности антисемитизма.
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) перед своим 20-летним юбилеем в прошлом апреле присудила Абрамовичу награду за его вклад в жизнь еврейской общины, сообщала The Jerusalem Post. По оценкам ФЕОР, за 20 лет на нужды еврейского сообщества по всему миру Абрамович потратил около $500 млн Миллиардер занимает пост председателя Попечительского совета организации.
Благодаря Абрамовичу проходит порядка 80% всех еврейских мероприятий в России, рассказал The Jerusalem Post президент ФЕОР Александр Борода.
«Он сам никогда об этом не говорит, но я хочу, чтобы люди, которые не знают, откуда все это, были в курсе — это все благодаря ему [Абрамовичу]», — сказал Борода.
По его словам, Абрамович оказывал поддержку в той или иной степени всем 160 еврейским общинам в России, зарегистрированным в ФЕОР. Деньги миллиардер жертвовал на открытие общественных столовых, строительство школ и детских садов.
В мае 2018 года Абрамович получил израильское гражданство после проблем с продлением британской инвестиционной визы. После получения гражданства Израиля, как отмечал таблоид The Sun, бизнесмен отказался от продления визы -израильское гражданство дает право находиться на территории Великобритании до полугода.
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Комментарии2
Общество , Ицхак Герцог , Александр Борода
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