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В Минобрнауки разъяснили введение электронных дипломов 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В этом году уже в пяти университетах страны будут введены электронные дипломы, а в 2020-м к этой системе подключатся еще 15 вузов.
Получение в будущем диплома в цифровом формате не является самоцелью. Важная задача заключается в создании базы и учете всех достижений учащихся и их отражение в электронном виде, сообщили «Звезде» в Минобороны России.
«Современный работодатель в большей степени интересуется компетенциями и реальными навыками соискателя. Аналогом электронного диплома должно стать цифровое портфолио. Цифровые портфолио могут включать результаты прохождения курсов на платформах формального и неформального обучения, участие в научных исследованиях, прохождение практик, достижения в спортивных, культурных мероприятиях и многое другое», — заявили в ведомстве.
Такая база поможет работодателям выбирать наиболее подходящих работников. К тому же, это поможет минимизировать риск встретиться с фальсификацией.
Уже в этом году на базе информационного портала «Современная цифровая образовательная среда» будет внедрено техническое решение по созданию электронных портфолио для фиксации образовательных достижений обучающихся.
Напомним, в этом году уже в пяти университетах страны будет протестирована эта система, а в 2020-м к этой системе подключатся еще 15 вузов.
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Комментарии
Общество , Образование , Министерство обороны , Минобрнауки
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