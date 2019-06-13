Порядок выплаты алиментов может измениться 

Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроекты, согласно которым задолженности по алиментам привяжут к средней зарплате по региону, приобретённое должниками на третьих лиц имущество может быть реализовано в счёт уплаты долга, а факт сокрытия такого имущества приведёт к уголовной ответственности неплательщиков.
По мнению татарских законодателей, действующее законодательство не в достаточной мере способствует сокращению объёма задолженностей по алиментам. Для решения этой проблемы Госсовет Татарстана внёс в Государственную Думу пакет поправок в Семейный, Гражданский и Уголовный кодексы РФ.
Первый законопроект направлен на совершенствование правового механизма принудительного взыскания задолженности по алиментам. В настоящее время порядок расчёта задолженности по алиментам в отношении неработающих лиц определяется по среднемесячной заработной плате по Российской Федерации (она составляет 43 тысячи рублей). Между тем имеет место значительное расхождение размера средней зарплаты по России с размером средней заработной платы по регионам и, соответственно, реальными доходами населения.
«Так, средняя заработная плата на территории Республики Татарстан определена в размере 34 тысяч рублей в месяц, в Республике Адыгея — 27 тысяч рублей. В то же время средняя заработная плата по городу Москве составляет 85 тысяч рублей. Таким образом, расчёт задолженности по алиментам в отношении неработающих лиц в настоящее время производится без учёта региональных особенностей», — пояснил «Парламентской газете» зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Госсовета Республики Татарстан Рафил Нугуманов.
Законодатель отметил, что установление объективно завышенной суммы долга вынуждает должников с низким уровнем заработной платы создавать препятствия судебным приставам в ходе исполнения производств данной категории. Это в конечном итоге приводит к постоянному увеличению уровня общей задолженности, нарушению прав и законных интересов детей и росту социальной напряжённости.
«Законопроект в целях создания возможности реальной выплаты алиментов в полном объёме, а также защиты интересов несовершеннолетних на получение содержания, соответствующего уровню места его проживания, направлен на изменение порядка расчёта задолженности по алиментным платежам исходя из средней заработной платы регионального уровня в случае отсутствия официального трудоустройства должника», — рассказал об инициативе один из её разработчиков.
Второй проект федерального закона предполагает поправки в статью 235 Гражданского кодекса. Он предусматривает возможность обращения взыскания на имущество, приобретённое за счёт средств должника, но при этом оформленное на третьих лиц в целях уклонения от уплаты алиментов. Данное имущество предлагается реализовывать в соответствии с судебными решениями о взыскании алиментов, а вырученные от продажи средства направлять лицам, в пользу которых имеется вступивший в законную силу и неисполненный в течение шести и более месяцев судебный акт о присуждении алиментов.
«Факт приобретения имущества за счёт средств должника станет предметом доказывания по уголовному делу (наиболее эффективным способом решения поставленной задачи является проведение соответствующих оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбуждённого уголовного дела), а приговор суда по данному делу будет иметь преюдициальное значение для обеспечения гражданско-процессуальной возможности восстановления нарушенных прав получателя алиментов», — прокомментировал суть инициативы Рафил Нугуманов.
Третий законопроект в пакете — поправки в статью 157 Уголовного кодекса, устанавливающие дополнительный квалифицирующий признак, связанный с совершением лицом действий, направленных на укрытие принадлежащего ему имущества. Таким образом злостных неплательщиков, пытающихся скрыть своё имущество ради неуплаты алиментов, ждёт уголовная ответственность.
«В отличие от лиц, не уплачивающих алименты ввиду отсутствия финансовых возможностей, лица, скрывающие имущество от наложения взыскания, совершают умышленные действия, результатом которых является лишение получателей алиментов возможности восстановления нарушенных прав, — пояснил Нугуманов. — Законопроектом предлагается дополнить указанную статью квалифицирующим признаком и установить более суровые меры уголовной ответственности в случае, если неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей сопряжена с сокрытием имущества, за счёт которого возможна уплата средств на их содержание, в том числе посредством фиктивного оформления прав на имущество на третьих лиц».