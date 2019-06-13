Порядок выплаты алиментов может измениться

Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроекты, согласно которым задолженности по алиментам привяжут к средней зарплате по региону, приобретённое должниками на третьих лиц имущество может быть реализовано в счёт уплаты долга, а факт сокрытия такого имущества приведёт к уголовной ответственности неплательщиков.

По мнению татарских законодателей, действующее законодательство не в достаточной мере способствует сокращению объёма задолженностей по алиментам. Для решения этой проблемы Госсовет Татарстана внёс в Государственную Думу пакет поправок в Семейный, Гражданский и Уголовный кодексы РФ

Первый законопроект направлен на совершенствование правового механизма принудительного взыскания задолженности по алиментам. В настоящее время порядок расчёта задолженности по алиментам в отношении неработающих лиц определяется по среднемесячной заработной плате по Российской Федерации (она составляет 43 тысячи рублей). Между тем имеет место значительное расхождение размера средней зарплаты по России с размером средней заработной платы по регионам и, соответственно, реальными доходами населения.

«Так, средняя заработная плата на территории Республики Татарстан определена в размере 34 тысяч рублей в месяц, в Республике Адыгея — 27 тысяч рублей. В то же время средняя заработная плата по городу Москве составляет 85 тысяч рублей. Таким образом, расчёт задолженности по алиментам в отношении неработающих лиц в настоящее время производится без учёта региональных особенностей», — пояснил «Парламентской газете» зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Госсовета Республики Татарстан Рафил Нугуманов

Законодатель отметил, что установление объективно завышенной суммы долга вынуждает должников с низким уровнем заработной платы создавать препятствия судебным приставам в ходе исполнения производств данной категории. Это в конечном итоге приводит к постоянному увеличению уровня общей задолженности, нарушению прав и законных интересов детей и росту социальной напряжённости.

«Законопроект в целях создания возможности реальной выплаты алиментов в полном объёме, а также защиты интересов несовершеннолетних на получение содержания, соответствующего уровню места его проживания, направлен на изменение порядка расчёта задолженности по алиментным платежам исходя из средней заработной платы регионального уровня в случае отсутствия официального трудоустройства должника», — рассказал об инициативе один из её разработчиков.

Второй проект федерального закона предполагает поправки в статью 235 Гражданского кодекса. Он предусматривает возможность обращения взыскания на имущество, приобретённое за счёт средств должника, но при этом оформленное на третьих лиц в целях уклонения от уплаты алиментов. Данное имущество предлагается реализовывать в соответствии с судебными решениями о взыскании алиментов, а вырученные от продажи средства направлять лицам, в пользу которых имеется вступивший в законную силу и неисполненный в течение шести и более месяцев судебный акт о присуждении алиментов.

«Факт приобретения имущества за счёт средств должника станет предметом доказывания по уголовному делу (наиболее эффективным способом решения поставленной задачи является проведение соответствующих оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбуждённого уголовного дела), а приговор суда по данному делу будет иметь преюдициальное значение для обеспечения гражданско-процессуальной возможности восстановления нарушенных прав получателя алиментов», — прокомментировал суть инициативы Рафил Нугуманов.

Третий законопроект в пакете — поправки в статью 157 Уголовного кодекса, устанавливающие дополнительный квалифицирующий признак, связанный с совершением лицом действий, направленных на укрытие принадлежащего ему имущества. Таким образом злостных неплательщиков, пытающихся скрыть своё имущество ради неуплаты алиментов, ждёт уголовная ответственность.