Росгвардия проверит информацию об избиении подростка на марше в Москве 12 июня

Фото: govoritmoskva.ru

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «Говорит Москва », что Росгвардия не получала официального обращения по данному поводу. «Мы официально не получали никаких обращений в адрес директора и руководства Росгвардии. Но при этом обратили внимание практически на все публикации, которые были при этом вопросу размещены в СМИ. Отмечу, что если подтвердятся случаи участия сотрудников Росгвардии в этих ситуациях, мы окажем всевозможное содействие в проведении проверочных мероприятий». Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил «Интерфаксу», что намерен обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с просьбой «дать правовую оценку» работе отдельных сотрудников ведомства, действия которых угрожали здоровью несовершеннолетнего.