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Росгвардия проверит информацию об избиении подростка на марше в Москве 12 июня 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: govoritmoskva.ru
Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «Говорит Москва», что Росгвардия не получала официального обращения по данному поводу.
«Мы официально не получали никаких обращений в адрес директора и руководства Росгвардии. Но при этом обратили внимание практически на все публикации, которые были при этом вопросу размещены в СМИ. Отмечу, что если подтвердятся случаи участия сотрудников Росгвардии в этих ситуациях, мы окажем всевозможное содействие в проведении проверочных мероприятий».
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил «Интерфаксу», что намерен обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с просьбой «дать правовую оценку» работе отдельных сотрудников ведомства, действия которых угрожали здоровью несовершеннолетнего.
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Общество , Другое , Виктор Золотов , Иван Мельников , Валерий Грибакин , Росгвардия , Интерфакс , Москва
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