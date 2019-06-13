Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цискаридзе выступил за сокращение господдержки театров 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Слишком большое количество театров в России пользуется господдержкой, в регионах необходимо выделить те, которые действительно являются национальным достоянием и нуждаются в бюджетных средствах, заявил ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.
Цискаридзе заявил, что государственная поддержка в России имеет беспрецедентные масштабы, такого нет ни в одной другой стране, передает РИА «Новости».
Он добавил, что иностранные театры живут в основном за счет пожертвований.
«А эти пожертвования интересны тем, что за них списываются налоги. Я считаю, что на госбюджете сидит огромное количество ненужного. Надо определить сразу, в каких регионах что действительно является национальным достоянием и что нуждается в такой поддержке», — сказал Цискаридзе в подкасте «Как вы это делаете?!».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Роспотребнадзор назвал признаки мошенничества в интернет-магазинах В СПЧ назвали неосознанной несанкционированную акцию в Москве На концерт в честь Дня России на Красной площади пришли более 30 тыс. человек
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всех под арест? Что угрожает россиянам152
Установлена личность «воскресшего» Цапка25
Россия нанесла удар в Сирии247
Произошло второе ЧП с детьми на батуте2
Путин уволил генералов из-за дела Голунова259
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение