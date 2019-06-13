Цискаридзе выступил за сокращение господдержки театров

Слишком большое количество театров в России пользуется господдержкой, в регионах необходимо выделить те, которые действительно являются национальным достоянием и нуждаются в бюджетных средствах, заявил ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Цискаридзе заявил, что государственная поддержка в России имеет беспрецедентные масштабы, такого нет ни в одной другой стране, передает РИА «Новости».

Он добавил, что иностранные театры живут в основном за счет пожертвований.