Масштабный сбой: в Москве перестала работать GPS-навигация 

Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе GPS-навигации в Москве: при приближении к центру города устройства начинали «перемещать» людей в аэропорт Шереметьево. Внимание на это обратила радиостанция «Говорит Москва».
По данным радиостанции, геолокацию в Шереметьево начали показывать людям, находящимся на Тверской, Варшавском шоссе и в районе Киевского вокзала.
«Почему организовали тусовку в Шереметьево?» — поинтересовался у «Яндекс. Карт» в твиттере пользователь Евгений Газарян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Это не мы. Проблема не связана с нашим приложением», — заявили представители «Яндекс. Карт».
По их словам, произошли «сбои в системах позиционирования, которые проявляются во многих приложениях», работающих с технологией GPS. В результате часть пользователей столкнулась с проблемами определения местоположения.
«Очень похоже на глушилку GPS как около Кремля бывает», — написал он.
На проблемы с GPS в Москве пользователи начали массово жаловаться в 2016 году. Тогда при приближении к Кремлю некоторые устройства либо теряли связь со спутником, либо показывали, что их владельцы находятся во Внуково или Домодедово. Сбой, в частности, вызвал трудности у водителей и клиентов такси.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет «глушилок», которые могут приводить к нарушениям работы геолокационных устройств. Вопрос о наличии такой техники он переадресовал спецслужбам и Федеральной службе охраны.