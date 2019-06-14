Масштабный сбой: в Москве перестала работать GPS-навигация

Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе GPS-навигации в Москве : при приближении к центру города устройства начинали «перемещать» людей в аэропорт Шереметьево . Внимание на это обратила радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, геолокацию в Шереметьево начали показывать людям, находящимся на Тверской, Варшавском шоссе и в районе Киевского вокзала.

«Почему организовали тусовку в Шереметьево?» — поинтересовался у «Яндекс. Карт» в твиттере пользователь Евгений Газарян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)‏.

«Это не мы. Проблема не связана с нашим приложением», — заявили представители «Яндекс. Карт».

По их словам, произошли «сбои в системах позиционирования, которые проявляются во многих приложениях», работающих с технологией GPS. В результате часть пользователей столкнулась с проблемами определения местоположения.

Пользователь Maxim Vafin‏ заявил , что такая же проблема наблюдается в Apple Maps.

«Очень похоже на глушилку GPS как около Кремля бывает», — написал он.

На проблемы с GPS в Москве пользователи начали массово жаловаться в 2016 году. Тогда при приближении к Кремлю некоторые устройства либо теряли связь со спутником, либо показывали, что их владельцы находятся во Внуково или Домодедово. Сбой, в частности, вызвал трудности у водителей и клиентов такси.