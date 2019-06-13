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В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Российские вузы планируют к 2021 году начать выдавать дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
"К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м", — говорится в публикации.
Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, такой диплом станет частью цифрового портфолио, где будут учтены практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации. Типовое техническое решение для цифровых резюме внедрят уже в этом году на сайте "Современная цифровая образовательная среда", а в дальнейшем эти решения будут развиваться в рамках создания цифровых университетов, отметили в ведомстве.
Предполагается, что к цифровому портфолио с электронным дипломом и другими достижениями гражданина будут иметь доступ работодатели, добавили в Минобрнауки.
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Общество , Образование , Минобрнауки , газета "Известия"
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