В Рособрнадзоре рассказали о ЕГЭ по биологии и информатике

Единые госэкзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике прошли в четверг в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Единые госэкзамены по биологии и информатике прошли 13 июня в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали 139 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников текущего года. ЕГЭ по этому предмету прошел в 2956 пунктах проведения экзамена (ППЭ) в России и за рубежом. На ЕГЭ по информатике и ИКТ зарегистрировалось почти 90 тысяч участников, из них 88 тысяч — выпускники текущего года. Для проведения экзамена было задействовано 2567 ППЭ.

По словам главы Рособрнадзора, ЕГЭ на полуострове проходит на высоком организационном уровне, участники уже начали получать свои результаты.

"В целом предварительные результаты сопоставимы с общероссийскими. Это говорит о том, что была проведена большая методическая работа с учителями и работа по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ", — сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Я хочу поблагодарить всех педагогов, а также представителей госорганов Крыма и Севастополя, которые сделали все необходимое, чтобы ЕГЭ на полуострове был введен в штатный режим, а выпускники смогли успешно к нему подготовиться. А всем ребятам, которые сдают ЕГЭ в этом году, я хочу пожелать успехов на экзаменах", — отметил Сергей Кравцов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по биологии — 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору — обществознание прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершили сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.