Москва возглавила рейтинг по числу смертей и рождений

В 2018 году в Москве появилось на свет 132,1 тысячи человек, а в Подмосковье — 83 тыс. Причём умерло 122 и 92 тысячи соответственно.

В Краснодарском крае родилось 64,5 тысячи детей, в Санкт-Петербурге на 500 меньше, а умерло 67 и 59,8 тысячи человек соответственно.

Меньше всего людей родилось и умерло в Ненецком автономном округе — 618 против 394 человек.

При этом лидером по числу рождённых на 1 тыс. жителей за год стала Чечня (20,7), затем идёт Тува (20,2), на третьем месте — Ингушетия (16,3).

По аналогичному показателю смертей первое место среди регионов заняла Псковская область (17,2), второе — Тверская область (16,8), на третьем месте — Тульская область (16,2), сообщает RT.