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Москва возглавила рейтинг по числу смертей и рождений 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичный регион стал лидером рейтинга по количеству родившихся и умерших. Затем идут Краснодарский край и Санкт-Петербург. Данные приводит Росстат.
В 2018 году в Москве появилось на свет 132,1 тысячи человек, а в Подмосковье — 83 тыс. Причём умерло 122 и 92 тысячи соответственно.
В Краснодарском крае родилось 64,5 тысячи детей, в Санкт-Петербурге на 500 меньше, а умерло 67 и 59,8 тысячи человек соответственно.
Меньше всего людей родилось и умерло в Ненецком автономном округе — 618 против 394 человек.
При этом лидером по числу рождённых на 1 тыс. жителей за год стала Чечня (20,7), затем идёт Тува (20,2), на третьем месте — Ингушетия (16,3).
По аналогичному показателю смертей первое место среди регионов заняла Псковская область (17,2), второе — Тверская область (16,8), на третьем месте — Тульская область (16,2), сообщает RT.
При этом количество умерших в России продолжает превышать родившихся: 1,8 млн человек против 1,6 млн Ранее, как писал News.ru, уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала тенденцию к сокращению рождаемости тревожной. Она также указала на то, что количество родителей, которые сразу же отказываются от новорождённых, по-прежнему велико.
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Общество , Новости Москвы , Социология , Анна Кузнецова , Росстат , Краснодарский Край , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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