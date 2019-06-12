Главные блогеры страны встретились с подписчиками в День России 

Популярные блогеры присоединились к масштабному празднованию Дня России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону они проводят шумные встречи со своими преданными подписчиками.
В столице встреча проходит в «Сокольниках»: Карина Лазарьянц, Давид Манукян, Субхан Мамедов и Дмитрий Масленников встретились и пообщались со своей аудиторией, а на сцене перед зрителями должна выступить Рита Дакота.
В Северной столице на встречу с популярными блогерами пришли более пяти тысяч человек: все они рассчитывают взять автограф и сфотографироваться с Гусейном Гасановым, Ильей Стрекаловским и Дмитрием Гордеем.
А в Ростове-на-Дону в рамках фестиваля «Блогеры России» с их поклонниками встретятся звезды YouTube и актеры сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, Артем Каракозян и Тамара Турава.
Напомним, по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные самому молодому государственному празднику — Дню России.