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Создатель «Чернобыля» урезонил «сталкеров» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский сценарист и создатель "Чернобыля" Крэйг Мазин отреагировал на начавшееся после выхода сериала HBO паломничество в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
В посте Мазин назвал "прекрасным" то, что сериал вдохновил волну туризма. Он видел фотографии в интернете.
"Если вы едете, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия", — заявил Мазин.
Он призвал туристов с уважением относится к тем, кто пострадал во время аварии.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали две группы людей в зоне Чернобыльской АЭС.
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