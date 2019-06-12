Создатель «Чернобыля» урезонил «сталкеров»

Американский сценарист и создатель "Чернобыля" Крэйг Мазин отреагировал на начавшееся после выхода сериала HBO паломничество в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

В посте Мазин назвал "прекрасным" то, что сериал вдохновил волну туризма. Он видел фотографии в интернете.

"Если вы едете, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия", — заявил Мазин.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2019

Он призвал туристов с уважением относится к тем, кто пострадал во время аварии.