Путин стал первым гостем на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин побывал на месте новых археологических раскопок на территории Кремля. Специалисты начали работы в Большом Кремлевском сквере в мае, их находки и сам процесс дальнейших изысканий смогут увидеть туристы, начиная с пятницы, 14 июня.

"Впервые раскопки на территории Кремля здесь проводятся как чисто научный проект, они не связаны ни с благоустройством, ни с реставрацией, ни с улучшением инженерных коммуникаций", — рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров

Он признался, что ученые "долго искали место, где раскопки могут дать эффект и где они возможны". Выбор пал на Большой Кремлевский сквер, поскольку эта часть исторического ядра Кремля находится рядом с Соборной площадью, здесь велика вероятность "отложений второй половины ХII века — древнейших отложений Москвы".

Впрочем, специалисты пока не знают, смогут ли обнаружить, что-либо относящееся именно к тому периоду.

Однако историкам доподлинно известно, что вблизи этого места находился двор серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского

"Сможем ли мы до них добраться, мы не знаем, и не знаем, точно ли они находятся здесь, но сам факт придает большой интерес работам на этом участке", — отметил Макаров.

По его словам, точно известно, что в Большом Кремлевском сквере размещались здания органов центрального управления Русского государства — Приказов в ХУI-ХУII веках.

"Это основа будущей системы министерств — отраслевые органы от иностранных дел до криминального сыска", — отметил академик.

Он уточнил, что огромное здание, в котором размещались семь Приказов было разобрано архитектором Василием Баженовым , который проектировал перестройку Кремля в 1770 году. Теперь археологи обнаружили остатки этой постройки и их смогут увидеть все желающие.

По оценке Макарова, "историческое значение этой постройки огромно".

"Это орган центрального управления, здесь принимались важнейшие административные решения, здесь работала московская бюрократия, которая создавала огромное государство", — пояснил он.

Свидетели 1812 года

"Мы прошли пока чуть меньше полутора метров [вглубь] — это культурный слой XYIII-XIX веков, это уровень, где ожидать какие-то находки было бы странно, тем не менее, эти находки есть", — сообщил директор Института археологии.

Среди находок он назвал сами части здания — изразцы, черепицу, детали наличников, которые представляют барочный убор фасада очень нарядной постройки, а также предметы вооружения. Макаров отметил, что именно оружие стало неожиданностью для ученых.

"Это две сабли, штык, пика, детали ружей, замок от ружья — целый мини арсенал, который датируется 1812 годом", — перечислил академик.

Он добавил, что также найдены две французские мундирные пуговицы полковника Генерального штаба французской армии и бойца старой гвардии.

"Мы знаем, что 1812 год был для Кремля страшным испытанием, когда французы уходили они взорвали часть построек, и вот мы впервые видим следы тех событий — брошенное оружие", — сказал Макаров.

Он заметил, что французская сабля была положена аккуратно:

"По-видимому, она кому-то была нужна, но за ней не пришли".

Он подчеркнул, что нынешние находки уже стали приятной неожиданностью для археологов и они надеются на новые сюрпризы.

"Мы продолжим работы на этом месте",

— сказал он, уточнив, что максимальная глубина может достигнуть 4-8 метров, но при этом нужно будет сохранить остатки найденных ранее неизвестных построек.

Макаров уточнил, что археологические работы запланированы на нынешний и следующий теплые сезоны. Все найденное будет передано в музеи.