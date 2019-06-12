Туристы ринулись в Чернобыль

После выхода американского сериала «Чернобыль» туристы стали больше интересоваться белорусской частью Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом рассказал замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин, передает РИА Новости.

По его словам, в марте в зоне отчуждения побывало семь человек, в апреле число посетителей выросло до 64. Кудин отметил, что график экскурсий на июнь-июль уже расписан. «Мы вышли на десять групп в месяц, это пока максимальная пропускная способность научной части», — добавил он.

Кудин рассказал, что для Белоруссии чернобыльский туризм является новым направлением — указ, дающий операторам право заниматься туристической деятельностью на территории Полесского заповедника, был подписан в ноябре 2018 года. В основном приезжают туристы из Польши, Нидерландов и постсоветских стран. Цена экскурсии на группу составляет от 160 до 350 долларов, в зависимости от количества посетителей, протяженности маршрута и транспорта.

По словам собеседника агентства, в самые популярные маршруты входит посещение поселка Солнечный, где есть многоквартирные дома, школа, детский сад и торгово-развлекательный комплекс. Если следовать инструктажу, то полученные дозы радиации будут минимальными.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник был создан в 1988 году для радиобиологических и экологических исследований. На его территории находятся 96 покинутых населенных пунктов.

Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк.

Авария на ЧАЭС считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.