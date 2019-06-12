Аэропорту Симферополя торжественно присвоили имя Ивана Айвазовского

Сегодня пассажирам воздушной гавани выдают посадочные талоны с изображением художника.

Торжества в терминале начались еще в 11 утра. На один день аэропорт превратился в экспоцентр, танцплощадку и картинную галерею одновременно.

На протяжении всего дня пассажиров ждут театрализованное представление, флешмобы, раздача сувениров, а также им представят репродукции картин известного художника. Здесь и «9 вал», и «Радуга», и «Черное море», и «Тонущий корабль» еще десятки полотен.

Также пассажирам воздушной гавани выдают посадочные талоны с изображением художника.

На праздник в Крым прилетела из Австралии и прапраправнучка великого мариниста Аманда Роджерс, которая всегда мечтала увидеть морские пейзажи с полотен своего деда.