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Аэропорту Симферополя торжественно присвоили имя Ивана Айвазовского 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня пассажирам воздушной гавани выдают посадочные талоны с изображением художника.
В аэропорту города Симферополь сегодня отмечают присвоение воздушной гавани имени Ивана Айвазовского.
Торжества в терминале начались еще в 11 утра. На один день аэропорт превратился в экспоцентр, танцплощадку и картинную галерею одновременно.
На протяжении всего дня пассажиров ждут театрализованное представление, флешмобы, раздача сувениров, а также им представят репродукции картин известного художника. Здесь и «9 вал», и «Радуга», и «Черное море», и «Тонущий корабль» еще десятки полотен.
Также пассажирам воздушной гавани выдают посадочные талоны с изображением художника.
На праздник в Крым прилетела из Австралии и прапраправнучка великого мариниста Аманда Роджерс, которая всегда мечтала увидеть морские пейзажи с полотен своего деда.
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Общество , Иван Айвазовский , Симферополь
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