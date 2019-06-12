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Познер назвал отличие российского кино от американского 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Современное российское кино отличается от американского источником финансирования, заявил телеведущий Владимир Познер.
Отвечая на вопрос подписчика на своем сайте о главном отличии между современным российским и американским кино, Познер подчеркнул, что важным фактором является финансирование проекта.
«Там (в США) — это мощнейшая, огромная индустрия, для которой вопрос денег не стоит. Если нравится то, что вы предложили, то денег будет столько, сколько надо», — заявил телеведущий.
По его мнению, в России ситуация противоположная: «волей-неволей режиссер должен просить денег у власти. А если власть дает деньги, значит ты от нее зависишь».
Познер привел поговорку, которая характеризует индустрию кино — «кто платит, тот и заказывает музыку».
Ранее Познер рассказал, как относится к празднованию Дня Победы в России и проведению военного парада.
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Общество , Владимир Познер
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