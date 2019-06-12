Познер назвал отличие российского кино от американского

Современное российское кино отличается от американского источником финансирования, заявил телеведущий Владимир Познер

Отвечая на вопрос подписчика на своем сайте о главном отличии между современным российским и американским кино, Познер подчеркнул, что важным фактором является финансирование проекта.

«Там (в США) — это мощнейшая, огромная индустрия, для которой вопрос денег не стоит. Если нравится то, что вы предложили, то денег будет столько, сколько надо», — заявил телеведущий.

По его мнению, в России ситуация противоположная: «волей-неволей режиссер должен просить денег у власти. А если власть дает деньги, значит ты от нее зависишь».

Познер привел поговорку, которая характеризует индустрию кино — «кто платит, тот и заказывает музыку».

Ранее Познер рассказал, как относится к празднованию Дня Победы в России и проведению военного парада.