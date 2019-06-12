На акции в центре Москвы начались задержания

Полиция начала задерживать участников марша, проходящего на Чистых прудах в центре Москвы и организованного в поддержку журналиста Ивана Голунова . Об этом в среду, 12 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По последним данным, задержаны по меньшей мере 35 человек. В их числе журналисты «Медузы», Reuters, «Коммерсанта», «Дождя» и «МБХ-Медиа», а также Алексей Навальный

Известно, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли Мясницкую улицу, по которой должен был идти марш. Участники акции пытаются пройти по другим улицам, в частности, по Петровке.

В свою очередь в столичной полиции сообщили, что не располагают данными задержанных в ходе марша, передает в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

Корреспондента «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня он вышел на свободу в связи с недоказанностью вины.