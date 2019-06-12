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На акции в центре Москвы начались задержания 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: @meduzalive
Полиция начала задерживать участников марша, проходящего на Чистых прудах в центре Москвы и организованного в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом в среду, 12 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Голунов сообщил, что не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня
По последним данным, задержаны по меньшей мере 35 человек. В их числе журналисты «Медузы», Reuters, «Коммерсанта», «Дождя» и «МБХ-Медиа», а также Алексей Навальный.
Известно, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли Мясницкую улицу, по которой должен был идти марш. Участники акции пытаются пройти по другим улицам, в частности, по Петровке.
В свою очередь в столичной полиции сообщили, что не располагают данными задержанных в ходе марша, передает в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».
Акция не была согласована с властями Москвы. Столичное правительство приняло решение провести мероприятие в поддержку Голунова 16 июня. Заявителями акции стали председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.
Корреспондента «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня он вышел на свободу в связи с недоказанностью вины.
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Комментарии201
Общество , Павел Гусев , Иван Голунов , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Правительство Москвы , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Lenta.ru , Reuters , Москва
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