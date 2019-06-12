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Депздрав рекомендовал не есть мороженое в жару 

Вечерняя Москва + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Столичный департамент здравоохранения не рекомендует употреблять ледяное мороженое в жаркую погоду. По словам главного внештатного специалиста ведомства по первичной медико-санитарной помощи взрослому населения Андрея Тяжельникова, резкое охлаждение верхних дыхательных путей вызывает дополнительную стрессовую реакцию организма, что в последствии может привести к развитию простудных заболеваний и ОРЗ.
— Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока не растаяло на солнце — вот здесь и подстерегает риск простудиться. Если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ, — объяснил Андрей Тяжельников.
Также, по мнению медика, не стоит употреблять и сильноохлажденные напитки, предпочтение лучше отдать слегка прохладной воде, кстати пить ее следует маленькими глотками.
— Не обязательно употреблять совсем теплую воду, но если пить маленькими глоточками, то вода успеет нагреться в полости рта. А лучше пить прохладную воду. В мороженом тоже можно не отказывать, если есть его очень медленно, маленькими кусочками и дать слегка подтаять, — уточнил медик.
В целом, чтобы легче переносить жару Андрей Тяжельников рекомендует пить больше жидкости, это может быть чистая вода, морс, чай, компот, вода с лимоном, ягодами или фруктами. А вот от молочных коктейлей, кофе и газировки лучше отказаться, так как повышенное содержание сахара, жиров и ароматизаторов в этих напитках, особенно в условиях жары, негативно влияет на общее состояние человека. Об этом сообщает агентство "Москва".
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Общество , Андрей Тяжельников
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