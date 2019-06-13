Украинец обвинил HBO в использовании его видео в «Чернобыле» без разрешения

Украинский режиссёр Андрей Приймаченко обвинил создателей фильма «Чернобыль» в использовании его видео без разрешения. Речь идёт о визуализации расшифровки переговоров диспетчеров в первой серии.

Тот момент, когда HBO использовало моё видео в сериале Чернобыль . Очень рад быть маленькой частью этого проекта (хотя моего разрешения и не спрашивали)! Годами я интересовался и как мог популяризировал тему катастрофы на ЧАЭС и вот — неожиданный поворот, — написал он в своём Facebook.

Приймаченко надеется, что с ним свяжутся относительно этого инцидента. Если нет, то он будет думать о юридической стороне ситуации, сообщает «Детектор медиа».

По данным издания, на ситуацию отреагировала Евгения Яцута — исполнительный продюсер киевской компании Radioactive Film, которая занималась решением вопросов авторского права.

Речь идет об оригинальных аудиозаписях диспетчеров, которые созывали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео? — поинтересовалась она у режиссёра.

Приймаченко отметил, что его интересует именно графическая часть. Позже Яцута свой комментарий удалила.

Впоследствии Radioactive Film ответила Приймаченко в Facebook, что «права на использование видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве». Та, в свою очередь, заявила, что располагает правами только на звуковую дорожку.

Режиссёром картины стал Крейг Мазин . Премьера телефильма состоялась 6 мая 2019 года. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), «Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории телевидения: 9,6 балла из возможных 10.

Лента бурно обсуждается в России. Некоторые публичные лица заявили о недостоверности изображённых событий. «Коммунисты России» потребовали возбуждения уголовных дел в отношении создателей «Чернобыля» по статье о клевете, писал News.ru.