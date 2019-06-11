12 июня страна отмечает День России

Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность. Речь, конечно, о Дне России или, как он назывался до 2002 года, Дне принятия Декларации о государственном суверенитете.

Литва, Латвия, Азербайджан и С конца 1980-х годов, когда Советский Союз переживал тяжелый политический кризис, союзные республики объявили о верховенстве своих законов над союзными, после чего в одностороннем порядке независимость от СССР провозгласили Эстония Грузия . А 12 июня 1990 года свою независимость как субъекта международного права провозгласила и Россия, носившая название Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, переименованная в Российскую Федерацию только 25 декабря 1991 года.

Спустя год в тот же день 12 июня состоялись первые выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин , а с 1994 года 12 июня получило статус государственного праздника под названием День принятия декларации о государственном суверенитете. Долгое время праздник не находил особого признания у россиян: одни не могли запомнить заковыристое название, другие удивлялись провозглашению Россией независимости от самой себя. На самом деле принятием декларации о государственном суверенитете Россия заявила о приоритете собственной конституции над законами СССР, который продолжал существовать еще полтора года.

Свое новое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда вместе с вступлением в силу нового Трудового кодекса РФ он был переименован в День России. Как показали опросы, проведенные в 2018 году, понимание и одобрение праздника выросло с 63% в 90-е до 84% в наше время. В немалой степени этому поспособствовало его переименование.

Сейчас День России символизирует смещение национального пути в сторону гражданских прав и свобод, мира и согласия на основе справедливости. Праздничные гуляния пройдут во многих городах России и закончатся обязательным салютом.