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Максим Галкин поддержал журналиста Голунова и пристыдил его противников 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Максим Галкин призвал освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста и назвал обвинения против него сфабрикованными. Ролик с высказыванием он опубликовал в Instagram.
Галкин уточнил, что не является ни коллегой, ни другом Голунова, поэтому может судить о происходящем только со слов своих знакомых. По его выражению, он поступает так вслед за авторитетными для него людьми.
Ведущий заострил внимание на травле Голунова.
«Беспрецедентное количество денег, которое вбухано в проплаченные комментарии, осуждающие известных людей и журналистов, поддерживающих Ивана», — заметил Галкин.
Он отметил, что проанализировал огромный массив комментариев и сделал вывод, что все они очень похожи и явно написаны одним или двумя людьми. По его словам, они были розданы «фабрике троллей».
«Я поддерживаю Ивана и не обращаю внимания на проплаченные комментарии», — заключил Галкин.
Во второй части послания Галкин кратко обрисовал, как он отличает проплаченные комментарии от искренних. По его наблюдению, тролли всегда проявляются в комментариях к остросоциальным постам, их профили закрыты, а аргументация идентична.
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Комментарии
Общество , Иван Голунов , Максим Галкин
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