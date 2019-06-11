Макаревич открестился от концерта у Кремля

Пресс-секретарь группы «Машина времени» Антон Чернин сообщил принадлежащему Григорию Берёзкину изданию РБК, что выступление группы на Красной площади 12 июня состоится. Однако музыкант Андрей Макаревич заявил RNS, что это не соответствует действительности.
«Не выступит, чушь собачья. Не мог сказать наш PR-директор такого», — заявил Макаревич.
Концерт, о котором идет речь, состоится 12 июня — в День России. На нем рок-группа должна была исполнить две композиции. Однако устроители концерта решили, что выступление группы будет отменено.
Макаревич рассказал, что организаторы концерта объяснили ему отмену выступления коллектива изменениями в программе.
«Если кто-то рассчитывал увидеть «Машины» 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — написал Макаревич у себя в фейсбуке.