«Чушь собачья»: Макаревич открестился от концерта у Кремля

«Не выступит, чушь собачья. Не мог сказать наш PR-директор такого», — заявил Макаревич.

Концерт, о котором идет речь, состоится 12 июня — в День России. На нем рок-группа должна была исполнить две композиции. Однако устроители концерта решили, что выступление группы будет отменено.

Макаревич рассказал, что организаторы концерта объяснили ему отмену выступления коллектива изменениями в программе.